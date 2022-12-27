رامز جلال يظهر بشخصيتين أحدهما يعاني من السمنة برومو فيلم «أخي فوق الشجرة»

طرح الفنان رامز جلال، البرومو الرسمي لفيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب رامز جلال علي الفيديو: «بسم الله توكلنا على الله، والله المستعان.. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صاحبه وسلم.. تريلر فيلم أخي فوق الشجرة، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

تفاصيل شخصية رامز جلال في الفيلم

وظهر رامز جلال خلال البرومو، بشخصيتين، أحدهما يعاني من مشكلة السمنة المفرطة، ويعمل طباخا، وذلك في إطار كوميدي، لاسيما عن ظهور عدد من أبطال العمل حمدي الميرغني، وتارا عماد، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وعدد أخر من الفنانين.

تفاصيل فيلم أخي فوق الشجرة

وتدور أحداث فيلم «اخي فوق الشجرة» في إطار كوميدي، يحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

أبطال فيلم أخي فوق الشجرة

ويشارك في بطولة العمل رامز جلال، نسرين طافش، حمدي الميرغني، تارا عماد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ويزو، إسلام إبراهيم، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.