بوستر فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال

روج الفنان رامز جلال لفيلمة الجديد «أخي فوق الشجرة» ببوستر جديد، إذ ظهر خلاله مرتديا ملابس شيف، ويمسك في يدة طاسة.

وعلق رامز جلال على البوستر، قائلا: «فيلم أخي فوق الشجرة في اجازة نصف العام وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

فيلم «أخي فوق الشجرة»

فيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ونشر منذ أيام رامز جلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي للفيلم، قائلا: «بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر،فيلم أخي فوق الشجرة.. في إجازة نصف العام بإذن الله».