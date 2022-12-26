مي عز الدين سبقته.. رامز جلال بوزن زائد في فيلم «أخي فوق الشجرة»

كشف الفنان رامز جلال، عن البوستر الرسمي الخاص بفيلمه الجديد أخي فوق الشجرة، والذي ظهر من خلاله بزيادة كبيرة في الوزن، ولم يكن هو الأول في اتخاذ هذا الخط في السينما ولكن سبقه الثنائي مي عز الدين وأحمد حلمي.

الفنانة مى عز الدين سبق وظهرت هى الأخرى بشخصية فتاة تعاني زيادة كبيرة في الوزن، ضمن أحداث فيلمها حبيبي نائما، والذي قدمته عام 2008، وذلك بجانب عدد من الفنانين، وهم حسن حسني ومروة عبد المنعم ونهلة زكي ومدحت تيخا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وليد يوسف واخراج أحمد البدري.

وكانت تجسد مي خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى نسمة وهي تعاني من زيادة كبيرة في الوزن، ولا تجد من يتزوجها ولكن تحت تأثير السحر يراها أحدهم بصورة مختلفة تماما حتى يكتشف السر يوم خطوبتهما.

وهناك أيضا الفنان أحمد حلمى الذي سبق وقدم شخصية رجل يعاني من السمنة، ضمن أحداث فيلمه الشهير إكس لارج ويقع فى حب فتاة، ولكنها تصدمه بسبب وزنه، فيخضع لرجيم قاسي.

فيلم إكس لارج شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد حلمى ودنيا سمير غانم، وأبراهيم نصر وأيمي سمير غانم وياسمين رئيس وإنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين.