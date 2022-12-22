البوستر الرسمي لفيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال

كشف الفنان رامز جلال، عن البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، المُقرر طرحه ضمن موسم أفلام رأس السنة الميلادية الجديد 2023.

وظهر أبطال الفيلم على البوستر الرسمي، بجانب رامز جلال، وهم بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وتارا عماد، وويزو، وإسلام إبراهيم وآخرين.

وعلق رامز جلال على البوستر، بقوله: «بسم الله توكلنا علي الله.. والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.. فيلم أخي فوق الشجرة في إجازة نصف العام، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».

وكان الفنان رامز جلال، تصدر محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعدما طاردته الشائعات حول إصابته بفقدان النظر، خلال تصوير أحد الأعمال الفنية، وهو الأمر الذي نفاه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية آنذاك.