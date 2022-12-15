ناجي قمحة لقناة الحياة: الولايات المتحدة مهتمة بالقارة الأفريقية

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير جريدة "السياسة الدولية"، إن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بشدة بالقارة الأفريقية، وتعزيز الاستقرار والمشروعات فيها، وهو اهتمام أصيل لأمريكا، من أجل التواجد بالمناطق الجيوسياسية والجيوستراتيجية حول العالم، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها قواعد قوية ومهمة ببعض الدول الأفريقية.

"قمحة": أمريكا تهتم بالقارة الأفريقية

وأضاف «قمحة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن أمريكا تهتم بالقارة الأفريقية، نظرا لتنافسها مع القوى الكبرى، وسعيا منها لتكون موجودة في القارة الأفريقية على الدوام، إذ تعمل الاستراتيجية الأمريكية، كمصلحة مباشرة لها ولدول الاتحاد الأوربي، حال تعاونت أمريكا مع القارة الإفريقية.

قمحة: أمريكا تتنافس مع دول الاتحاد الأوروبي

واستطرد: «الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت قرار ضرورة وجود منافسة قوية بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي في الاستثمار بالقارة الأفريقية، إذ إن الدول الأوروبية كانت فيما قبل، ذات تاريخ استعماري قديم، وتشارك دولة الصين في مشاركات اقتصادية مع الدول الأفريقية، بواقع 260 مليار دولار بكل الدول، إلا أن أمريكا تربطها بالدول الإفريقية علاقات اقتصادية تصل لـ60 مليار دولار فقط».

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية، صراع إيرادات نشب بين روسيا وأمريكا بصورة مباشرة، فيما تعد الصين هي القطب الخفي لتلك الحرب.