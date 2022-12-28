«سهرة على قد الإيد».. احتفل برأس السنة في أجواء عائلية بـ100 جنيه

أجواء رائعة تعيشها الأسر المصرية خلال الفترة الحالية، بالعديد من الاحتفالات والتجهيزات انتظاراً لليلة رأس السنة، البعض يفكر في قضاء الليلة خارج المنزل مع العائلة أو الأصدقاء، والبعض الآخر قد قرر قضاءها بالمنزل والاحتفال سوياً مع الأسرة في سهرة عائلية غير مكلفة يسودها أجواء من السعادة والبهجة والمرح استقبالاً للعام الجديد.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أفكار الاحتفال برأس السنة وقضاء سهرة عائلية بـ100 جنيه.

العديد من الأفكار الرائعة يمكن القيام بها بتكلفة بسيطة خلال ليلة رأس السنة، من ضمنها..

تزيين المنزل بواسطة البلالاين المكتوب عليها «2023»

تكلفة البلالاين بسيطة، وهي تضيف أجواء احتفالية رائعة بالمنزل، من خلال وضعها في أماكن متفرقة بالبيت.

إحضار «مفرقعات الورق الملون»

والذي يُطلق في الهواء مع بداية السنة للاحتفال، ويتم إغلاق الأضواء واشعال الشموع وعند إطلاقها في الهواء تكون على شكل مفرقعات وتصدر العديد من الأصوات الصاخبة الرائعة والمعبرة عن الاحتفالات.

شراء الفاكهة

ويتم شراء الفاكهة صباحاً واختيار أكثر من نوع مختلف بواسطة الأسرة تجهيزاً للاحتفال مساءً، ولن يزيد سعرها عن 50 جنيهاً.

مشاهدة فيلم

بعد الانتهاء من كل الأجواء السابقة الرائعة، يأتي الدور على التحضير لمشاهدة فيلم، من خلال إعداد طبق كبير من الفشار وتجهيز الشاشة التي سيتم مشاهدة الفيلم المُفضل عليها، مع مشروب دافئ للعائلة بأكملها وسط الأجواء الشتوية الرائعة.

جلسة عائلية

من ضمن الأشياء الرائعة التي يمكن فعلها خلال الاحتفال بليلة رأس السنة، إعداد جلسة عائلية شيقة بين جميع الأفراد، ويمكن صنع قائمة بها مجموعة من الأسئلة عن كل الأحداث، ويأخذ كل فرد بالأسرة سؤاله ويقوم بالإجابة عليه، وهكذا طوال مدة الجلسة وهو ما سيضيف أجواء رائعة.