«المنشآت السياحية»: وصول نسب إشغال بعض الفنادق لـ100% خلال رأس السنة

قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياح العرب بدأوا حاليا القدوم لمصر لقضاء إجازات رأس السنة الميلادية، لافتا إلى أن أكثر من 95% من السياح العرب الوافدين لمصر يقيمون بفنادق القاهرة والجيزة، موضحا أن السعوديين احتلوا المركز الأول كأكثر السياح العرب تواجدا في مصر خلال الأسبوع الجاري.

نسب إشغال الفنادق

وأضاف فتحي في تصريح لـ «الوطن»، أن زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية تسببت في وصول متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة والجيزة لأكثر من 90% خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن العديد من فنادق القاهرة الكبرى ستسجل نسب إشغال 100% خلال ليلة رأس السنة.

وأوضح فتحى أن نسبة الحجوزات بالعديد من المنشآت والمطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة وصلت خلال ليلة رأس السنة إلى أكثر من 95%، موضحا أن جميع المنشآت استعدت لهذه المناسبة بفقرات فنية متنوعة، فضلا عن قوائم طعام أعدت خصيصا لتلك المناسبة.

زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الغردقة وشرم الشيخ

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول الأجنبية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان رفعت من نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة بتلك المدن، لافتا إلى أن الأسبوع الجاري الذي يشهد ليلة رأس السنة يعتبر من أكثر أسابيع العام التي حققت فيه المنشآت والمطاعم السياحية إشغالات خلال 2022.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الحفلات التي أعلنت عن إقامتها العديد من فنادق ومطاعم القاهرة الكبرى رفعت من نسب إشغالات تلك المنشآت خلال ليلة رأس السنة لا سيما وأنها تضم نخبة من كبار الفنانين المصريين والعرب الذين يتمتعون بشهرة جيدة بين الجمهور المصري والعربي، مشيرا إلى أن نسب تواجد السياح العرب بالمطاعم الموجودة في محافظتي القاهرة والجيزة خلال رأس السنة تبلغ نحو 90%، أما الـ 10% الباقية فتكون للمصريين وللسياح الأجانب.