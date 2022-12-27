«المنشآت السياحية»: جسار وصبري وشاكوش يحيون حفلات رأس السنة في فنادق القاهرة

عادت الحياة إلى الفنادق المصرية مرة أخرى، خلال احتفالات رأس السنة هذا العام، بعد توقف إقامة الحفلات الغنائية الكبيرة بها خلال العامين الماضيين، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بوقف تفشي فيروس كورونا، والتي كانت تحظر إقامة أي احتفالات بالأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية.

وكشف محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنّ فنادق ومطاعم القاهرة أعدت فقرات فنية لجذب الرواد لزيارتها خلال ليلة رأس السنة، مؤكدا أنّ الحفلات التي تنظمها فنادق القاهرة خلال تلك الليلة ستجذب أعدادا كبيرة من السياح العرب والمصريين خلال رأس السنة.

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنّ فنادق القاهرة والجيزة استعانت هذا العام بعدد من الفنانين العرب والمصريين لإحياء حفلات خلال رأس السنة، موضحا أنّ المطرب السعودي الكبير محمد عبده يأتي على رأس الفنانين العرب الذين سيحيون ليلة رأس السنة بأحد فنادق القاهرة، والفنان رامي صبري ستكون له فقرة فنية بأكثر من فندق خلال تلك الليلة، وهو ذات الحال بالنسبة للمطرب الشعبي محمود الليثي.

فقرات فنية متعددة بالفنادق ليلة رأس السنة

وأشار إلى أنّ غالبية الفنادق لن تعتمد على فقرة فنية واحدة خلال رأس السنة، بل ستعتمد على فقرات متعددة، موضحا أنّ أحد فنادق القاهرة أعلن أنّ حفله الفني في ليلة رأس السنة، تضمّ الفنانين رامي صبري، وحمو بيكا ومحمود الليثي، وأمينة وآية عبدالله، والراقصة أنستسيا، فيما أعلن فندق آخر أنّ فقراته الفنية ليلة رأس السنة، تشمل الفنانين رضا البحراوي، وحسن شاكوش، وحمو بيكا، ومحمود الليثي، وأمينة، والراقصة فراولة.

وائل جسار ودينا وحسن شاكوش

وأوضح أنّ أحد فنادق القاهرة أعلن أيضا أنّ برنامجه الفني ليلة رأس السنة، يضمّ الفنان اللبناني وائل جسار، وحسن شاكوش، والراقصة دينا، والراقصة انستسيا، والفنانة الشعبية نعوم، كما يحيي الفنان إيهاب توفيق، حفل غنائي بأحد فنادق القاهرة ليلة 30 ديسمبر، مع الفنان العراقي همام إبراهيم والراقصة دينا.