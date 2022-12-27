«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للبرودة نهارا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأربعاء وحتى الجمعة الموافق 30 ديسمبر.

توقعات طقس الـ72 ساعة

ذكرت هيئة اللارصاد، أن حالة الطقس ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات النهار على جميع أنحاء الجمهورية، وفق توقعات الأرصاد الجوية الـ72 ساعة المقبلة، في حين يسود طقس بارد مع بداية ساعات المساء، شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، كما تتراجع كل فرص سقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل على جميع مدن الجمهورية، مع استمرار تكون الشبورة على الطرق الزراعية والساحلية الصحراوية، خلال ساعات الصباح الباكر.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الأربعاء 28-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 29-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13.

درجات الحرارة السبت 31-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.