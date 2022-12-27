منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات.. و«الأرصاد» تطمئن المواطنين

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد قد تتأثر بمنخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا لتسود أجواء شتوية مستقرة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت منار، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوطن، أن من سمات المنخفض الجوي انخفاض درجات الحرارة نهارا، مشيرة إلى أن امتداد المنخفض الجوى يؤثر بشكل كبير على السواحل الشمالية، ويؤدي إلى سقوط الأمطار في تلك المنطقة التي قد تصل إلى رعدية.

شبورة وانعدام رؤية خلال الساعات المقبلة

ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة، وفق منار، تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى نشاط الرياح، ما يساعد على الإحساس بالأجواء الشتوية خصوصا مع نهايات الأسبوع.

درجات الحرارة الأربعاء 28-12-2022

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 29-12-2022

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 13.

درجات الحرارة الجمعة 31-12-2022

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12.