عمرو دياب يحتفل برأس السنة بأغنية جديدة.. «سنجل»

شوّق الفنان عمرو دياب الجمهور لأغنيته الجديدة، عن طريق نشره مقطعا صغيرا منها عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليه: «سنجل».

كما نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلق عليه: «عام جديد سعيد»، مشيرا إلى أنه من المقرر طرح أغنيته الجديدة ضمن احتفالات رأس السنة التي تحل خلال الأيام القليلة المقبلة.

عمرو دياب الأكثر متابعة على منصة أنغامي

وفي سياق آخر، ألقى الحساب الرسمي لجائزة «ورلد ميوزك أورد» العالمية، الضوء، على تربع عمرو دياب على قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022، عبر منصة أنغامي، مشيرا إلى أنه الأكثر متابعة على المنصة بـ16.1 مليون متابع، كما أنه يعد الفنان العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.

وحل عمرو دياب في المركز الأول على المنصة، ضمن قائمة أفضل الفنانين في مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن، وبهذا يواصل تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حاجز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

إحياء عمرو دياب حفلا بمهرجان ميدل بيست

وحقق عمرو دياب نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال إحيائه حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان ميدل بيست بقطر، إذ قدم عددا من أشهر أغنياته، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حضر.