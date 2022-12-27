مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الدلنجات بالبحيرة

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء في منزله، قبل قليل، بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت جثته لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله، بدائرة المركز، وجرة التحفظ على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة

تحديد هوية الشاب المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «محمد رجب محمد عزام»، 35 سنة، مقيم الدلنجات، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.