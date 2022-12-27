خبير قانون دولي لقناة القاهرة الإخبارية: مسؤولية إزالة الألغام تقع على من زرعها

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، من باريس، إن مسؤولية إزالة هذه الألغام واضحة، وتقع على الدول التي زرعتها أو أرسلتها أو تركتها، بحسب القانون الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك معاهدة سنة 1997، منعت استعمال هذه الألغام، لكن القانون الدولي العام، والعرف الدولي منذ زمن طويل يمنع ذلك، وبالتالي كل هذه الألغام التي وجدت في مناطق العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر ولم يتم استئصالها، فإنه عمل غير مطابق للقانون الدولي، وهناك مسؤولية للدول التي قامت بتلك الأعمال.

وأشار بودن، إلى أن العالم بدأ الآن يفكر ومنذ فترة طويلة في إصلاح هذا الوضع من خلال القيام بعمل جدي ومتواصل وسريع لانتشال تلك الألغام، وإعادة اقتلاعها، وتصفية المنطقة منها، وتم رصد 13 مليار دولار حتى الآن، للصرف على هذه العمليات، وفي العام الماضي تم صرف قرابة 500 مليون دولار لذلك، لكنها ليست كافية.