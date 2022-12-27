ياسمين محفوظ بعد احتفاء «الوطن» بعيد ميلاد الراديو 9090: الجريدة بيتي

أشادت المذيعة ياسمين محفوظ في الراديو 9090، باحتفاء جريدة «الوطن» في عددٍ خاص بعيد ميلاد للمحطة، ومرور 10 سنوات على انطلاقها.

ياسمين محفوظ: جريدة الوطن بيتي الأول

وقالت ياسمين محفوظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ: «جريدة الوطن كانت ولا زالت بمثابة بيتي الأول، وبعد سنوات من رحيلي عنها، نُشر عني عبر صفحاتها بروفايل صحفي، باعتباري واحدة من أسرة مذيعي أسرة الراديو 9090، التي مر 10 سنوات على انطلاقها، وقبل عقد من الزمن، كنت محررة ناشئة تخطو خطواتها الأولى، بالتزامن مع خطوات الأولى لجريدة الوطن التي كانت حديثة العهد آنذاك».

وأضافت: «نجحت الوطن، وحازت على ثقة القارئ، ونجاح الوطن كان نجاح وفخر لكل أبنائه»، متابعة «أراد لي القدر أن أترك بيتي الأول في الصحافة لألتحق ببيتي الأول في الإذاعة وهو الراديو 9090، الذي كان حلم بالنسبة لي، ثم أصبح بيتًا وحياة بالنسبة لي.. وما أجمل أن يهديك القدر بيتًا مثل جريدة الوطن وبيتًا مثل الراديو 9090».

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن ياسمين محفوظ، بالتزامن مع عيد ميلاد الراديو 9090، وهي كالتالي:-

- صحفية وعضو بنقابة الصحفيين

- بدأت مشوارها الصحفي من خلال جريدة «الوطن»، ثم انتقلت للعمل في موقع «مصراوي».- تم اختيارها عام 2017 ضمن قائمة 100 شخصية الأكثر تأثيراً على مستوى قارة إفريقيا

- التحقت بإذاعة الراديو 9090 في يناير 2019.

- تُقدم برنامج «واقع افتراضي»، وهو عبارة عن حصاد الأسبوع لأهم الاخبار التي تصدرت المواقع الاخبارية العالمية والعربية والمحلية، فضلاً عن أهم التريندات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً كشف الشائعات.