تكريم الفنان محمود الحديني باتحاد الكتاب 28 ديسمبر الجاري

تستضيف النقابة العامة لاتحاد الكتاب برئاسة الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في لقاء الرواد؛ لتكريم الفنان الكبير محمود الحديني.

ويأتي ذلك في الخامسة مساء 28 ديسمبر الجاري بمقر اتحاد الكتاب بالزمالك، في إطار التعاون بين نقابة اتحاد الكتاب والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.