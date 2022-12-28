الأرصاد: الأجواء مستقرة خلال الأيام المقبلة.. ولن تحدث مفاجآت

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء في مصر مختلفة عن الدول المجاورة، لافتًا إلى أن مصر تشهد طقسا مختلفا عن الدول المجاورة، خاصة أننا أمامنا أوروبا وجنوب أوروبا، وبجوارنا شبه الجزيرة العربية وقارة آسيا.

المنخفض الجوي القطبي الذي أثر علينا الفترة الماضية اتجه للأردن

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن المنخفض الجوي القطبي الذي أثر علينا الفترة الماضية وتسبب في سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة اتجه لشرق البحر المتوسط وتحديدًا الأردن الذي تعرض لأمطار وثلوج بسبب هذا المنخفض القطبي.

واعتبر شاهين أن دخول الشتاء في مصر هو دخول تدريجي، لافتًا إلى أن الشتاء بدأ يوم 21 وبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، لافتًا إلى أن أكثر منطقتين تسجلان درجات حرارة صغرى هي مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء حيث تصل درجة الحرارة الصغرى لـ9 درجات.

لن تحدث تطورات في الأحوال الجوية

ونفى شاهين إمكانية حدوث تطورات مؤثرة في الأحوال الجوية خلال الأيام الستة المقبلة، لافتًا إلى أنه لن تحدث مفاجآت، مشيرًا إلى أن فرص الأمطار خفيفة وستكون على السواحل الشمالية فقط ولن تؤثر على الأنشطة اليومية وأن الأجواء ستكون مستقرة.