الأرصاد: طقس السويس شبورة وغيوم وانخفاض درجة الحرارة ليلا 11 مئوية

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، طقس السويس اليوم الأربعاء، من خلال توقعات الخبراء، بأن تتكون الشبورة المائية صباحا وغائم جزئيا وانخفاض الحرارة ليلا.

توقعات الأرصاد طقس السويس.. بارد ليلا وغائم جزئيا

ذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، بأن محافظة السويس تشهد طقسا باردا خلال ساعات الصباح الباكر، لطيفا نهارا، باردا ليلا وتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى السويس، وانتشار الغيوم الجزئية.

قراءات طقس السويس اليوم الأربعاء

جاءت توقعات خبراء الأرصاد، وسجلت أجهزة الرصد الداخلية طقس السويس اليوم الأربعاء، درجة حرارة عظمى 20 وصغرى 11 مئوية، ونسبة الرطوبة 56%، سرعة الرياح 14 كم/ساعة، وفرصة سقوط الأمطار 10%.

استعدادات المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس

محافظة السويس مستمرة في رفع درجة الاستعداد التي أعلنها اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، منذ ظهور التقلبات الجوية بالمحافظات، وأكد عليها خلال اجتماعاته بالمجلس التنفيذي الأسبوع الماضي، بضرورة الجهازية للتدخل الفوري في أي لحظة لمختلف الأجهزة المعنية بالتقلبات الجوية وسقوط الأمطار وبوجه خاص تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث شدد على الأحياء بمواصلة تطهير بيارات صرف الأمطار وخطوط وبيارات الصرف الصحى ورفع جميع الإشغالات بالأحياء الخمسة والتأكيد على عمل محطات الصرف بكامل طاقتها.