أحمد سالم «المطرب النقاش» يكشف كواليس أغنيته الجديدة «البطة السوداء»

اعتبر المطرب أحمد سالم، المعروف إعلاميًا بـ«المطرب النقاش»، أن عام 2022 كان «وشه حلو عليه»، لافتًا إلى أن اختبارات الانضمام نقابة الموسيقيين كانت جيدة وأن الله أعانه للانضمام للنقابة وظهر بمستوى جيد.

تفاصيل أغنيته الجديدة

وكشف سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أغنيته الجديدة «البطة السوداء» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإخراج بيتر ميمي.

أسرته طايرين من الفرحة

وأكد أحمد سالم أن أسرته «طايرين من الفرحة» بسبب صدور أول أغنية له، موجهًا رسالة شكر للفنان رامي جمال، معتبرًا أنه صاحب فضل كبير بعد الله ووقف بجواره وقدم له الدعم، مضيفًا «وقف جنبي كتير ودعمني كتير وانا بشكره من خلال البرنامج».

وأشار إلى أنه يُحضر أغنية جديدة، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الأغنية الجديدة لتكون مفاجئة لجمهوره خلال عام 2023، معربًا عن أمله في أن يكون عام خير ورخاء وسعادة على الشعب المصري بالكامل.