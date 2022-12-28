«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن الأجواء تكون باردة على الأنحاء كافة منذ ساعات الصباح الباكر، والظاهرة المؤثرة الآن هي الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حيث تسجل درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 20 مئوية.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه منذ بداية فصل الشتاء جغرافيا الأربعاء الماضي، بدأنا نشهد انخفاض يومي وتدريجي في درجات الحرارة، خاصة في ساعات المساء المتأخرة حيث تتراوح الحرارة بين 10 إلى 12 على السواحل والوجه البحري والقاهرة الكبري، في حين أنّ أقل الدرجات تكون في وسط سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال الصعيد حيث تصل إلى 9 مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 28-12-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23 - 17