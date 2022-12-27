حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية.. بارد ليلًا ومعتدل نهارًا

كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، متوقعة أن يكون مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، ولطيفًا نهارًا، بمحافظات القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صحفي، أن طقس الأربعاء، مائل للبرودة في أول ساعات المساء، وبارد خلال ساعات الليل المتأخرة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة خلال تلك الفترة، تدور حول معدلاتها الطبيعية، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة وشمال ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبوسمبل 22 - 14

- أبورماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17