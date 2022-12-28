تعرف على الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية.. خطة للقضاء على الكثافات

وضعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خطة مرورية للقضاء على أي كثافات على كل الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، وذلك بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وتوجه الموظفين الى أماكن عملهم، إذ تستعين بالأوناش لإزالة أي عوائق او سيارات معطلة بالطرق قد تتسبب في أي كثافات.

خدمات مرورية

كما انتشرت الخدمات المرورية لضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة ومخالفة عدم وضع الملصق الإلكتروني، كما تمّ نشر الرادارات على كل الطرق والمحاور الرئيسية لرصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

الحالة المرورية

أما عن الحالة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، فقد ظهرت في بعض الطرق سيولة مرورية وبعض الطرق ظهرت بها كثافات مرورية، إذ ظهرت الكثافات المرورية في منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس.

كما ظهرت أيضًا كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو وميدان سفنكس ومنطقتي وسط البلد والزمالك، وفي شارع فيصل وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي إلى الرماية، كما نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية، إلى جانب كثافات أعلى كوبري الروضة.

وظهرت سيولة مرورية في منطقة كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس، ومنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون و طريق صلاح سالم.

كما انتشر رجال المرور على كل الطرق لإزالة الكثافات المرورية وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات.