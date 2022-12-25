«المرور» تحذر من السرعات الزائدة منعا للحوادث بعد هطول الأمطار

تهيب اﻹدارة العامة للمرور، بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب هطول الأمطار، ومنع القيادة بالسرعات الزائدة، منعا لانزلاق السيارات وانقلابها للحد من الحوادث.

وأوصت إدارة المرور، في بيان، بالتحكم في عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة، لضمان وضوح الرؤية، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ، والضغط الشديد على جهاز الفرامل، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

عدم الانشغال بغير الطريق

كما تهيب إدارة المرور بجميع سائقي السيارات، بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق، والالتزام بالسرعات المقررة لها، واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، واستعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا.

ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين

كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز وترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من «40 - 50 مترا» بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة في الأحوال الجوية.