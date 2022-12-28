  التعرف على جثة مجهولة لـ شاب دهسته سيارة في مدينة السلام بالقاهرة

بعد مرور 6 أيام من العثور على جثة شاب مجهول الهوية دهسته سيارة في مدينة السلام بالقاهرة، جرى التعرف عليه أمس، من قبل بعض المترددين على مشرحة زينهم، بحثا عن ذويهم المتغيبين.

وتوجهت الأسرة الي النيابة العامة، وجرى تحرير محضر تعارف، وأصدرت النيابة العامة تصريحا بالدفن، وتسليم الجثة لأسرته، وتبين من خلال أقوال أسرة الشاب المتوفى بأنه يدعى «حمدي. أ»، 34 سنة، ويعمل في أحد الشركات بمنطقة السلام، وأثناء عودته من عمله صدمته السيارة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغ بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في الجمجمة وباقي أنحاء الجسم، ولم يعثر على متعلقاته الشخصية.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات جثة المتوفى ومطابقتها للبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، في محاولة لكشف هوية الشاب المتوفى.