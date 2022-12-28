وزيرة الهجرة تفتتح مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، افتتاح النسخة التاسعة والأربعين للمؤتمر الدولي السنوي لجمعية العلماء المصريين الأمريكيين، بجامعة عين شمس، بمشاركة نحو 25 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مثمنة جهود الدكتور محمد عطا الله، نائب رئيس جامعة نيويورك، ونائب رئيس رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، المشرف على تنظيم المؤتمر، خلال الفترة من 27 ديسمبر الجاري وحتى 29 ديسمبر 2022.

تعزيز ارتباط هؤلاء المصريين وأبنائهم بالوطن

في بداية كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية تُولي اهتماما بالغا بالمصريين بالخارج، الأمر الذي تمثل في تكليف القيادة السياسية لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج منذ عام 2015 بالعمل على رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتوفير كافة المساعدات الممكنة لهم وحل المشكلات التي تواجههم وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن، بالإضافة الى تعزيز ارتباط هؤلاء المصريين وأبنائهم بالوطن وإدماجهم في جهود التنمية بالبلاد لتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم في شتى المجالات.

كما أشارت إلى توجه الدولة للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة للارتقاء بجودة حياة المصريين، وفي هذا الإطار نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج 6 نسخ من «مؤتمر مصر تستطيع»، تم التركيز خلالهم على مناقشة العديد من المجالات التنموية التي تساهم بشكل فعال في تنفيذ عمليات التنمية المرجوة وخلق منبر يتم من خلاله الاستماع لمختلف الخبراء المصريين بالخارج في مختلف المجالات محور اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الدولة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر تضرب بجذور حضارتها في أعماق التاريخ، وتحمل في طياتها مقومات النجاح والتقدم والعلم والرقي التي تعزز سبل التعاون والتكامل المشترك مع كافة شركاء النجاح، موضحة أن ذلك كله يفرض علينا جميعا المضي قُدماً نحو إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بمخططات التنمية الشاملة وضمان تفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي القائم على قواعد العلم والبحث العلمي المتقدم، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بيننا، والعمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل ، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل التنموي الشامل.

تأسيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا عام 1974

ورحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالحضور كافة، قائلة: «يشرفني باسم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن أفتتح أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، واسمحوا لي أن نتوجه جميعاً بتحية تقدير لعلماء مصر الذين يستحقوني منا كل اعتزاز وفخر لجهدهم الدؤوب وعملهم الجاد لإعلاء شأن وطنهم العزيز».

كما توجهت وزيرة الهجرة بالشكر والتقدير للسيد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مشيدة بالتطور العلمي لهذا الصرح الأكاديمي الضخم المواكب للتطور التكنولوجي، ما أسهم في تحسين للتصنيف العالمي للجامعة.

وتابعت السفيرة سها جندي: «اليوم أخاطب هذه الكوكبة من العلماء من نفس الصرح العلمي الذي أدين له بالولاء كوني إحدى خريجاته، مخاطبة كبار علمائنا من الولايات المتحدة وكندا محتفلة معهم بإطلاق الدورة 49 لرابطة العلماء المصريين بالولايات المتحدة وكندا باعتباري وزيرة الهجرة المصرية، راعية هذا المؤتمر والذي يهدف دوما إلى تقديم كل أوجه العون للوطن في سبيل تحقيق خطة التنمية في مصر 2030، ولا مناص من القول إن العلماء المصريين دائما يضعون كافة إمكانياتهم لخدمة قضايا الوطن وخططه المستقبلية مُتمنية لكم جميعاً إقامة طيبة ومثمرة، وللمؤتمر النجاح التوفيق».

وأكدت السفيرة سها جندي، أن وزارة الهجرة أطلقت منذ إطلاقها 6 نسخ من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، لاجتذاب علمائنا وخبرائنا بالخارج، استثمارا للنجاح الذي حققه المؤتمر الأول الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت عنوان «مصر تستطيع.. بعلمائها»، والذي تم عقده في ديسمبر 2016، وشارك فيه نخبة من العلماء المصريين بالخارج ونتج عنه قرارات وتوصيات مهمة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن كافة المؤتمرات عُقدت تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفقا لأولويات التنمية بالدولة على النحو التالي:

1- مصر تستطيع بعلمائها.. ملف التنمية الاقتصادية، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

2- مصر تستطيع بالتاء المربوطة.. المرأة المصرية سفيرة لوطنها بالخارج.

3- مصر تستطيع بأبناء النيل.. ملف المياه والغذاء.

4- مصر تستطيع بالتعليم.. ملف تطوير منظومة التعليم.

5- مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية.. ملف الاستثمار وجذب كبار الشركات الاستثمارية بالعالم من خلال المصريين بالخارج.

6- مصر تستطيع بالصناعة.. ملف الصناعة بالتركيز على الصناعات التالية: السيارات، الصناعة الخضراء، التكنولوجية، الدوائية والطبية، المنسوجات وصناعات المستقبل.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، وعقدت أول مؤتمر لها سنة 1974 في مصر، وذلك بعد عقد أول مؤتمر للمغتربين بالخارج من قبل الرئيس محمد أنور السادات ومنذ هذا التاريخ وهي تعقد مؤتمرها السنوي، ويمكن لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية وطلاب الدراسات العليا الاشتراك في المؤتمر بأوراق بحثية والمشاركة.