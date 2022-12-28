مسؤول سابق بـ«البترول» لقناة القاهرة الإخبارية: مصر أصبحت مصدرا رئيسيا لإمدادات الغاز

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنّ المناقصة التي طرحتها الدولة المصرية، عن طريق بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف، تؤكد أنّ مصر مستمرة في سياستها باتباع استراتيجيات حديثة ومتقدمة، وأنّ الطرح حين يتم عن طريق الإنترنت، يعني السرعة في التداول مع الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في الاستثمار في البحث والاستكشاف، وبالتالي سرعة التلبية وتبادل المعلومات.

وأضاف يوسف، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الإعلان عن 12 منطقة في مزايدة واحدة رقم كبير، والسبب أنّ أوروبا والكثير من دول العالم تنظر إلى مصر على أنّها دولة مهمة في إمدادها بالغاز الطبيعي وأصبحت مصدرًا رئيسيًا في عملية الإمداد.

اهتمام أوروبي بالغاز الطبيعي

وتابع أنّ الدول الأوروبية مهتمة بالغاز الطبيعي، ومصر تؤكد استمرارها بضخ الغاز بكميات كبيرة، ومن المهم أن يكون لدينا استدامة في إمداد الغاز، متابعا: «الاكتشاف الكبير الأخير في مصر يؤكد ما نشره معهد البحوث الأمريكي، الذي قال إنّ منطقة البحر المتوسط في الجهة الاقتصادية المصرية بها مؤشرات واحتمالات كبيرة على وجود خزانات ضخمة من الغاز الطبيعي لم تكتشف بعد».

مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت الخام

وكانت الحكومة أعلنت طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بواقع 6 مناطق بحرية و6 مناطق برية، عن طريق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.