خبير زراعي: زيادة صادرات مصر من المحاصيل أقوى رد على شائعات «المبيدات الضارة»

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة، إنّه لا أساس من الصحة لوجود مبيدات مغشوشة أو إساءة استخدام المبيدات وزيادة الصادرات الزراعية أقوى دليل على ذلك، متابعًا: «في الماضي لم يستورد العالم طنا واحدا منّا، والآن زادت الصادرات بسبب الثقة في المنتجات الزراعية المصرية كونها آمنة وسليمة للاستخدام».

منتج زراعي آمن

وأضاف أبواليزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «extra news»، أنّ الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وتدقق في مدخلات الإنتاج الزراعي، وتحرص على أن يكون المنتج الزراعي آمن للمستهلكين.

ولفت أستاذ الزراعة، إلى أنّ هذه الجهود نتج عنها طفرة خلال الـ3 سنوات الماضية في مجال صادرات المنتجات الزراعية لمصر، حيث تخطت الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية 5 ملايين طن عام 2019.

الصادرات الزراعية المصرية في 2022 تخطت 6 ملايين طن

وأوضح أبواليزيد، أنّ صادرات مصر من المنتجات الزراعية تخطت 5.4 مليون طن عام 2020-2021، وهذا العام 2022 تخطت 6 ملايين طن، وجرى تصنيف الصادرات الزراعية المصرية بأنّها الأول على العالم في تصدير الموالح بـ1.6 مليون طن.