متحدث الزراعة: القطاع يستأثر بخمس إجمالي الصادرات الكلية والسلعية للدولة

قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة حرصت على تصدير فائض الإنتاج لتصل الصادرات المصرية لأكثر من 6 ملايين طن من المحاصيل الزراعية لأكثر من 168 دولة حول العالم وهو إنجاز كبير يحسب للدولة المصرية.

وأضاف أن الصادرات الزراعية تقترب من خمس إجمالي الصادرات الكلية والصادرات السلعية للدولة المصرية، وهو ما يؤكد ويرسخ حجم الجهود التي بذلتها الدولة، وأنها إجراءات قوية وداعمة للقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في النهضة الاقتصادية والمجتمعية للعاملين في القطاع، إضافة إلى المساهمة الكلية في الناتج القومي من قطاع الزراعة.

مشروع الدلتا الجديدة يوازي مشروع توشكى بالصعيد

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن مشروع الدلتا الجديدة هو أحد المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة المصرية، ويوازي مشروع توشكى بالصعيد، فتوشكى تعد امتدادا طبيعيا لعملية التنمية المستدامة في صعيد مصر، كونها تتضمن مساحات أراضي واسعة يتم استصلاحها، ومشروعات عملاقة يتم تنفيذها إلى جانب الرقعة الزراعية، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة لأهالي الصعيد.

مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة

واوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة تمثل تنمية مستدامة بهذه المناطق، إذ أن هذه المناطق كانت تعد مناطق معدومة الخدمات وتحولت إلى مناطق توفر قطع أراضي مستصلحة تتجاوز إجمالي 2.2 مليون فدان، يتم استخدامها في الإنتاج الزراعي وفي الأنشطة الداعمة له.