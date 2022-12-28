مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: العراقيون يفتحون منازلهم لمشجعي «خليجي 25»

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن أبرز ما جاء في الصحف العراقية اليوم، هو فتح العراقيين منازلهم لمشجعي بطولة «خليجي 25»، التي من المقرر أن تستضيفها العراق.

استضافة عدد من المنتخبات الخليجية المتنافسة في البطولة

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، خلال ظهورها في برنامج «صباح جديد»، أنها مبادرة جميلة من العراقيين، الذين دائما ما عرفوا بالكرم، لا سيما في مثل تلك المناسبات، إذ تستضيف عددا من المنتخبات الخليجية المتنافسة في البطولة.

مواصلات بالمجان للملاعب

وتابعت أن رئيس الوزراء العراقي أعلن أن البث التليفزيوني لمباريات البطولة سيكون متاحا لجميع القنوات، كما جرى افتتاح ملعب ميناء البصرة، الذي من المقرر أن يتستضيف عددا من مباريات البطولة، بالإضافة إلى توفير وزارة النقل مواصلات بالمجان داخل مدينة البصرة إلى الملاعب.

ارتفاع سعر صرف الدولار

على جانب آخر، كشفت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، أن من أبرز ما جاء في الصحف أيضا، ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو الأمر الذي ناقشته الحكومة العراقية، وقال البنك المركزي العراقي بشأنه، إنه ناتج عن ضغوطات مؤقته، وله أسباب وعوامل داخلية وخارجية.