حصاد المسرح 2022.. أبرز المشاركات والعروض في المهرجانات الدولية

شارك أكثر من عرض مسرحي في المهرجانات الدولية خلال عام 2022، وحققت تلك العروض نجاحا كبيرا على الصعيد الدولي، حيث شارك البيت الفني للمسرح خلال المهرجان القومي للمسرح ب 5 عروض مسرحية «الحفيد من إنتاج فرقة المسرح القومي، هاملت بالمقلوب من إنتاج فرقة المسرح الحديث، الحب في زمن الكوليرا وليلة القتلة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، عرض كايجولا من إنتاج فرقة مسرح الشباب».

جائزة أفضل عرض مسرحي

وحصل البيت الفني للمسرح خلال هذه الدورة على جائزة أفضل عرض مسرحي عن عرض «الحب في زمن الكوليرا»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى جوائز أفضل أشعار لحامد السحرتي، أفضل دراماتورج لمينا بباوي، أفضل تأليف موسيقي لوليد الشهاوي، وجائزة أفضل مخرج للسعيد منسي، كما حصلت مروة عودة على جائزة أفضل ملابس عن عرض هاملت بالمقلوب من إنتاج فرقة المسرح الحديث، كما حصل العرض على جائزة أفضل ممثل دور ثاني رجال لأيمن الشيوي.

كما رشحت عروض البيت الفني للمسرح لعدد من الجوائز منها جائزة أفضل دعاية لعرض هاملت بالمقلوب، جائزة أفضل ممثلة دور اول نساء لنسمة عادل وأفضل ممثل دور ثاني لمحمود البيطار عن عرض الحب في زمن الكوليرا، وجائزة أفضل دور ثاني رجال لخالد محمود عن عرض هاملت بالمقلوب، جائزة أفضل مخرج لمازن الغرباوي ان عرض هاملت بالمقلوب، جائزة أفضل عرض لعرض هاملت بالمقلوب.

المشاركات الدولية

- مشاركة العرض المسرحي «جنة هنا» من إنتاج فرقة مسرح الغد ضمن فعاليات مهرجان المسرح المحترف المقام بولاية جندوبة بتونس وحصل العرض على جائزة أفضل ممثلة للفنانة هالة سرور حيث يمثل العرض مصر ضمن المسابقة الرسمية، في شهر مارس.

- مشاركة عروض الليلة الكبيرة إخراج صلاح السقا، ومحطة مصر من إخراج رضا حسنين، وإنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ومهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس، شهر مارس.

- تقديم عرض «ليلتكم سعيدة»، من إنتاج فرقة المسرح القومي ضمن فعاليات دورة البحر المتوسط، وهي احتفالية فنية وثقافية رياضية بمدينة وهران بالجزائر، شهر يوليو.

- تقديم عرض «فريدة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ضمن الوفد الرسمي لوزارة الثقافة المصرية المشارك ضمن الاحتفال باختيار مدينة اربد بالأردن عاصمة الثقافة العربية، شهر يوليو.

- تقديم عرض «ليلة القتلة» ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ 29، شهر نوفمبر، حيث فاز العرض بجوائز أفضل تمثيل لياسر مجاهد وأفضل سينوجرافيا لإبراهيم الفرن، وترشيح لجائزة أفضل ممثلة ل مروج جمال.