«هاملت بالمقلوب» تمثل مصر في الدورة الـ23 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية

يشارك العرض المسرحي هاملت بالمقلوب، ضمن فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، المقامة في الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر المقبل بتونس.

وأعرب مخرج «هاملت بالمقلوب» مازن الغرباوي، عن سعادته لتمثيل مصر في مهرجان كبير مثل أيام قرطاج المسرحية، مؤكدا أن المنافسة لن تكون سهلة، خصوصًا وأنه في كل عام ينافس أكثر من 100 عمل مسرحي قادمة من نحو 20 دولة حول العالم للمشاركة في أيام قرطاج، لذلك يجري اختيار العروض المسرحية بعناية كبيرة.

هاملت بالمقلوب.. المسرحية المصرية الوحيدة في المهرجان

وأضاف: «اختيار عرض هاملت بالمقلوب ليكون العرض المسرحي المصري الوحيد هذا العام، ثقة كبيرة من إدارة المهرجان، إذ جرت العادة كل عام على اختيار عرضين من مصر أحدهما داخل المسابقة، والآخر على الهامش، وهذا العام يقتصر على عرض هاملت فقط».

أبطال المسرحية

هاملت بالمقلوب إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الحديث، وبطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف دكتور سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.