وزير البترول: ضاعفنا الجهود خلال 2022 لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022 المليء بالتحديات، لزيادة الإنتاج والإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة.

تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز

وأضاف الوزير، في بيان حصاد وزارة البترول خلال 2022، أنّ الوزارة أخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر، واتباع أفضل الممارسات العالمية بما انعكس إيجابا على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة، حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لاكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج.

رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز

ولفت الملا إلى أنّ تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمي، ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية، التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأكد أنّه مع تزايد أهمية مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم، فإنّ الاتحاد الأوروبي ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة، وبالتوازي أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات، بما يعزز قدرة مصر على القيام بدورها الإقليمي في مجال الطاقة.

وأشار الملا إلى أنّ المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ ققم المناخ، ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءا من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي، خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات.