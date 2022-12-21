وزير البترول: غلق قرض تمويل مشروع إنتاج السولار بأسيوط نجاح يحسب للوزارة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق في تمويل مشروع إنتاج السولار «مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت»، في أسيوط والوصول لإغلاق قرض تمويل المشروع، نجاح يحسب لكل المشاركين فيه من شركاء قطاع البترول الاستراتيجيين، ويؤكد على الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي الذي يخدم أهالينا في صعيد مصر وسيوفر جانباً مهماً من إمدادات الوقود لمشروعات النمو والتنمية بجنوب مصر.

إغلاق قرض تمويل المشروع

وأكد «الملا»، خلال الإعلان عن إغلاق قرض تمويل المشروع، أن التعاون الذي تم لتوفير هذا التمويل في ظل المتغيرات العالمية الحالية يؤكد قناعة الجميع به ويعطي مؤشرات قوية على نجاحه، لافتاً إلى الجهود الحثيثة التي بذلها الجميع في هذا الإطار، كما أن هذا الإعلان هو تعبير عن مدى دعم مؤسسات التمويل والبنوك والشركات العالمية لقطاع البترول ومشروعاته البناءة.

ووجه الشكر لجميع الذين شاركوا في هذا العمل الضخم وتعاون الجميع في التغلب على التحديات التي واجهته خلال إتمام إجراءات تمويله، مشيراً إلى أن ذلك سيعطي دفعات قوية للإسراع بالمشروع ووضعه على خريطة الإنتاج ومن ثم زيادة تأمين الإمدادات واستقرار السوق.

مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول

واستعرض المهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك الخطوات التنفيذية للمشروع والإجراءات التي تمت لتدبير التمويل اللازم له مشيراً إلى أن مشروع مجمع انتاج السولار بأسيوط يعد واحدًا من أهم مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتحديث قطاع التكرير بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، حيث يعمل المجمع على تحويل المازوت الناتج من عمليات التكرير بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول - والذي يعد منتجا منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية وذات مواصفات بيئية عالمية مثل السولار بالمواصفات الأوروبية «يورو 5»، والبوتاجاز بكميات تحقق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية خاصةً السولار.

وأوضح المحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي أن هذا التمويل مثّل تحدياً كبير نظراً لتأثيره الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، ولولا التزام وتعاون جميع الأطراف الشركاء ما تحقق، مثمناً مساعدة الجميع والتزامهم، ولفت إلى اعتزاز البنك الأهلي المصري بأنه أحد الشركاء الرئيسيين في تمويل قطاع البترول المصري والاقتصاد الوطني.

وعبر فرانشيسكو كامراتا مدير الأعمال والتنمية بمنطقة شرق المتوسط وأفريقيا بشركة تكنيب عن سعادته بالتواجد ورؤية ثمار جهود هذا المشروع الهام والقدرة على تجاوز كل التحديات التي واجهته.

وأوضح سايمون لى، مسؤول بنك كريدى أجريكول دبي، أن المشروع إنجاز مهم يجب أن يفخر به الجميع، في ظل ما واجهه من تحديات، وأن دعم المهندس طارق الملا كان كبيراً للغاية وساهم في حل العديد من الصعاب، موجهاً الشكر لكل المشاركين الذين لولا إصرارهم ما تحقق هذا الإنجاز.