الرئيس العراقي: حان الوقت للتحرك لمواجهة التغيرات المناخية.. «تؤثر على جميع الموارد»

قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إنه يتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في أنه حان الوقت لاتخاذ فعل للتعامل مع التغيرات المناخية بكل أشكاله، وذلك من خلال وضع خطة العمل ووضع الحلول، والتي تستغرق وقتا كبيرًا، وحان الآن الوقت للبدء والتحرك نحو تنفيذها.

وأضاف، خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «توجد حاجة ماسة إلى وضع الحلول التي تؤثر على الحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري، ويوجد بعض العوامل التي تؤثر على زيادة التغير المناخي وتداعياته مثل زيادة التعداد السكاني».

رشيد: التعداد السكاني يؤثر بشكل مباشر على التغير المناخي

وتابع: «التعداد السكاني يؤثر بشكل مباشر على التغير المناخي وكذلك استخدام الموارد الوطنية في كل النواحي مثل الموارد المائية»، موضحًا أن العوامل الرئيسية المتصلة بالتغير المناخي مثل التلوث الصناعي، إذ يجب على الإنسان أن يتدخل لاتخاذ الإجراءات.

وأشار إلى أن الموارد المائية تتأثر بالتلوث، إذ يجب إن يتم تناول موضوع الموارد المائية على المستوى العالم، وأن يتم وضع هذا الامر عين الاعتبار، مشددًا على أهمية الحد من العوامل التي تزيد من التغير المناخي.

المناخ يؤثر على الموارد المائية والسياسات الإقليمية

وواصل أن المناخ من أهم الأمور التي تعد خارج السيطرة بشكل عام وكل نواحيه التي تؤثر على الموارد المائية والسياسات الإقليمية، إذ يجب مشاركة المياه بين الجميع بشكل جيد وأن يكون الجميع على دراية بالإجراءات التشغيلية لكل دولة، ولا بد من الاتفاق على هذا الأمر لضمان التعاون بين دول الجوار، والتركيز على تحسين أنظمة الري، فلا يمكن أن نعود إلى الحقب القديمة فيما يتعلق بهدر المياه، ولكن يجب ابتكار أنظمة جديدة ومتميزة باستخدام تكنولوجيا الري الحديث للحد من نقص المياه في المستقبل.