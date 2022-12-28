في ذكرى افتتاحه.. خبير أثري يكشف تاريخ المتحف الإسلامي بالقاهرة

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن اليوم يمثل الذكرى 119 لتأسيس متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، إذ تم تشييده في 28 ديسمبر عام 1903، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء متحف للفنون والأثار الإسلامية تعود لعصر الخديوي إسماعيل صاحب القاهرة الخديوية بعام 1869، متابعًا أنه تم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق سنة 1880، وذلك عندما قام «فرانز باشا»، بجمع التحف الأثرية التي تعود للعصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله في شارع المعز بعام 1882.

«المتحف العربي» في صحن جامع الحاكم بأمر الله

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن عدد التحف في فترة جمعها وصل إلى ما يقرب 111 تحفة، ومن ثم تم بناء مبنى صغير أُطلق عليه وقتها «المتحف العربي»، في صحن جامع الحاكم بأمر الله بالمعز.

افتتاح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 1903

وأشار الخبير الأثري، إلى أن «فرانز باشا»، ترك الخدمة في 1892، ومن ثم تم افتتاح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1903، متابعًا أن المتحف الحالي شهد توسيعات كبيرة وزيادة عدد القاعات الخاصة به حتى وصلت إلى 25 غرفة في الفترة بين عامي 1983 و1984، ومن ثم مر المتحف بعدة تطورات منها ما حدث في عام 2003 من تغيير نظام العرض المتحفي بالكامل، حتى افتتح عام 2010.