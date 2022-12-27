كشف لغز العثور على جثة مسن داخل منزله بحدائق القبة.. مات بالشيخوخة وحيدا

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لغز العثور على جثة متعفنة لـ مسن داخل منزله في حدائق القبة، وتبين أن المتوفى مصاب بعدة أمراض مزمنة ومقيم بمفرده في المنزل وأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن عدم زيارة المتوفى من قبل أقاربه، ما جعل الواقعة لا تكتشف سوى بعد انبعاث الرائحة أثناء تحلل الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من سكان أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية ، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر أعلى سرير غرفة نومه وفي حاله تعفن رمي كامل.

معاينة الشقة

وبمعاينة الشقة تبين العثور على كل المتعلقات الشخصية للمتوفى، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها ، وبفحص منافذ الشقة تبين سلامتها وعدم وجود كسر.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت بأن الوفاة بسبب أمراض الشيخوخة ، كما تبين أن المتوفى مقيم بمفرده، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وصرحت بالدفن.