العثور على جثة مسن داخل غرفته في فندق بمنطقة عابدين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مسن داخل غرفته بأحد الفنادق في منطقة عابدين، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بوفاة نزيل بأحد الفنادق

تلقي مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا من مسؤول أحد الفنادق بدائرة القسم، يفيد بالعثور على أحد النزلاء جثة هامدة داخل غرفته بالفندق، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي.

وكشفت التحريات بأن عمال النظافة بالفندق طرقوا باب حجرة النزيل للقيام بإعمالهم ولكن دون استجابة فأبلغوا إدارة الفندق، وعلى الفور قاموا باستخدام مفتاح الغرفة الاحتياطي، وبالدخول عثروا على جثة النزيل أعلي السرير، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت بأن الوفاة بسبب مرضي لكونه يعاني من أمراض مزمنة، حيث تم العثور على أدوية ضغط وقلب بجوار المتوفي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.