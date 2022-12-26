عقد مؤتمر للأطفال في كوريا الشمالية لإعلان الولاء لزعيم البلاد «فيديو»

عقدت كوريا الشمالية مؤتمرًا لمجموعة أطفال في العاصمة «بيونج يانج»، للمرة الأولى منذ 5 سنوات، داعية علنا ​​إلى الولاء لزعيم البلاد «كيم جونج أون»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ويعد الاجتماع الأخير لـ«اتحاد الأطفال الكوري» هو الثالث من نوعه منذ تولي «كيم جونج أون» السلطة في عام 2011، وشارك الزعيم الشمالي في كل من المؤتمر السابع في 2013 والثامن في يونيو 2017.

«رودونج سينمون» تدعو الأطفال إلى إظهار ولائهم لزعيم البلاد

وقالت صحيفة «رودونج سينمون» الكورية الشمالية، إن أعضاء «اتحاد الأطفال الكوري» المشاركين في المؤتمر التاسع حصلوا على شهادات، داعية الأطفال إلى إظهار ولائهم لزعيم البلاد «كيم جونج اون».

وأوضحت «رودونج سينمون»،أن لا يتمتع أي طفل آخر في العالم بالسعادة مثل «اتحاد الأطفال الكوري».

جدير بالذكر، أن «اتحاد الأطفال الكوري» تأسس في عام 1946، وهي منظمة شبابية تتكون من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عامًا، ويشتهر أعضاء الاتحاد بارتداء مناديل الرقبة الحمراء.