رابط حجز شقق سكن مصر 2022 ضمن مشروعات الإسكان المتوسط

يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن رابط حجز شقق سكن مصر 2022، رغم أن باب الحجز لم يفتح بعد، ويعد مشروع سكن مصر 2022، أحد مشروعات الإسكان المتوسط، التي هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وهى مشروعات خاصة بالمواطنين من متوسطي الدخل داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة.

ووفقا لما صدر عن وزارة الإسكان بشأن حجز شقق سكن مصر 2022، فإن رابط حجز شقق سكن مصر 2022 من هنا

ويجري الحجز عليه، بمجرد بدء موعد الحجز قريبا.

مساحات وحدات سكن مصر

وفيما يتعلق بتفاصيل مشروع شقق سكن مصر 2022، يبلغ عدد شقق سكن مصر نحو 8660 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، تتراوح بين 106م2 إلى 133م2، ويتم طرح وحدات سكن مصر 2022 في 11 مدينة جديدة، منها المنيا الجديدة والشروق والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة وغرب قنا والقاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر وناصر «غرب أسيوط»، كما أن تخصيص الوحدات سيكون بنظام أسبقية الحجز «online»، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

شروط حجز شقق سكن مصر

ومن المقرر، الإعلان عن موعد إتاحة شروط حجز شقق سكن مصر 2022، وكل التفاصيل وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ومن خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان، يتم اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

وتسجيل البيانات الأساسية، التي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك، والضغط على اختيار «تسجيل»، وتصل إليك رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل»،مع اختيار المشروع السكني فى أى مدينة ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخلها، واختيار التقديم على وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر».