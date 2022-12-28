برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن»: «قادرون باختلاف.. لسه البطولة ممكنة»

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بقادرون باختلاف، بعنوان «قادرون باختلاف.. لسه البطولة ممكنة».

الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم من خلال المبادرات الرئاسية منذ عام 2016، وزاد الاهتمام بعد صدور القوانين الخاصة بهم عام 2018، ومن ثم صدور قرارات حول إنشاء صناديق خاصة بهم.

10.5 مليون شخص من ذوي الهمم

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج « هذا الصباح»، أن هناك 10.5 مليون شخص من ذوي الهمم، وفقًا للجهاز المركزي للتعبية والإحصاء، بينما ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 10.6 مليون مواطن، وهناك مراكز بحثية أخرى تتحدث عن وجود 12 مليون مواطن من ذوي الهمم، مشيرا إلى أن المتوسط العام أن مصر لديها أكثر من 36 مليون مواطن من ذوي الهمم بأهأليهم.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن الأسرة التي يوجد بها شخص من ذوي الهمم تتحمل عبئه ومسؤوليته، في محاولةً منهم لتوفير حياة طبيعية للشخص من ذوي الهمم، لذلك فإن اهتمام الدولة بـ36 مليون مواطن كانوا مهملين ومهمشين من قبل يمثل إنجازا عظيما.