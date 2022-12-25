طقس اليوم بأسوان الأعلى درجات حرارة وشمس ساطعة

يسجل طقس اليوم الأحد بمحافظة أسوان أعلى درجات حرارة في مصر بـ25 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس حار نهارا و13 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى فى طقس مائل للبرودة ليلا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيان طقس اليوم بأسوان.

طقس اليوم بأسوان

ويشهد طقس اليوم الأحد بأسوان عدة ظواهر جوية على محافظة أسوان، حيث تسجل الرطوبة 38% بينما تصل سرعة الرياح إلى 5 كم للساعة مع نسبة توقع سقوط أمطارعلى أسوان اليوم 0% وفقا للأقمار الصناعية مع سطوع الشمس نهارا.

طقس أسوان في أسبوع

ويستمر طقس الأيام المقبلة بأسوان دافئا حتى نهاية الأسبوع، حيث تراوحت درجات الحرارة ما بين حار نهارا ومعتدل الحرارة «25-26» لدرجة الحرارة العظمى بينما يظل مائلا للبرودة طوال الأسبوع.

شمس أسوان الساطعة قبلة السياح

تعد محافظة أسوان مشتى عالميا فهي تتمتع بطقس معتدل الحرارة شتاءا وحار صيفا، ما يجعلها قبلة للسياحة الداخلية والخارجية بفصل الشتاء، فضلا عن شمسها الساطعة طوال العام التى تغطى كورنيش أسوان ما يجعله متنزها طبيعيا، فهو أهم مزارات أسوان.