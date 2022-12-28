تدفق جديد لسيل «وادي الأزارق» بوسط سيناء بدون أضرار بشرية ومادية

واصل وادي الأزارق تدفقه إلى بعض الطرق المؤدية إلى القرى والتجمعات بمناطق وسط سيناء، دون تأثير على الحياة اليومية للمواطنين، أو على الطريق المؤدي إلى وادي العمر وقرية البرث جنوب غرب رفح.

وأتخذ السيل طريقه القديم بعيدًا عن التجمعات السكنية، مقتربًا من المنحنيات الجبلية والحمادات، والمناطق المخصصة القديمة المؤدية إلى وادي العريش بطول 40 كم.

وقال سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إنّ السيل لم يؤثر على حياة المواطنيين حتى الآن، ويسير بشكل طبيعي متدفقًا من المناطق الحدودية، وتفقد «بغدادي» اليوم، القرى التابعة لمركز ومدينة الحسنة لمتابعة المناطق التي تعرضت إلى سيول ما بين خفيفة ومتوسطة.

قرى وسط سيناء لم تتأثر بالسيل

وجاء مرور مجلس الحسنة، بعد ساعات من قدوم سيل وادي الأزارق والعمر، والذي تدفق أمس بشكل كبير على المناطق الجبلية الخالية من السكان ، خلال موجة الطقس التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية، والأماكن التي تأثرت بفعل حركة مياه الأمطار والسيول التي ضربت المنطقة.

موجات أمطار

وقال رئيس مجلس الحسنة، في بيان، أنه تفقد عددا من القرى شملت: بغداد، الغرقدة، أم شيحان، أم قطف وتوابعها ووادي العمرو حتى منفذ العوجة القريب من الحدود.

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن هناك أجواء مناخية باردة وموجات أمطار قادمة للبلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، ويواصل المجلس العمل على تنظيف مجرى الوادي، استعدادا لاحتمالية قدوم سيل محتمل من مناطق وأودية وجبال وسط سيناء.