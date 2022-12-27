مصرع عامل نظافة دهسا بسيارة مسرعة في العريش

لقي عامل نظافة بمدينة العريش، مصرعه بعد تعرضه لعملية دهس داخل المدينة.

وجرى نقل أحد عمال النظافة، وحالته سيئة الى مستشفى العريش العام، بعد تعرضه للدهس من قبل سيارة مصرعه بأحد شوارع المدينة.

قسم الأستقبال والطوارئ يستقبل الجثة

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام، إن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى قد استقبل مواطن يعمل «عامل نظافة»، يدعى خالد محمد، مصابا بإصابات بالغة وكسور ونزيف حاد، توفي على إثر ذلك، نتيجة دهسه بسيارة مسرعة بشوارع العريش.

وأشار المصدر الطبي إلى أنه جرى إيداعه ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من كتابة التقارير الطبية، واستخراج تصريح الدفن.

الأجهزة الأمنية تحقق في ملابسات الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارا بوقوع حادثة دهس لمواطن يعمل بشركة النظافة، وجرى نقله الى مستشفى العريش، وتوفي مؤخرا.

وتحقق الأجهزة الأمنية لمعرفة ملابسات الحادث، ومراجعة كاميرات المراقبة، وسؤال شهود العيان من حضور الواقعة، والبحث عن السيارة المتسببة في عملية الدهس.