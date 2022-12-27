استمرار إغلاق ميناء العريش لسوء الطقس وإزالة تراكمات الأمطار من الشوارع

واصلت شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء، بالتنسيق مع قسم الأشغالات بمجلس مدينة العريش، العمل على شفط المياه الراكدة من شوارع المدينة، وتنظيف النقاط التي تتجمع بها المياه والتي تعيق حركة سير المواطنيين والسيارات.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه تم إزالة رواكد المياه من طريق البريد وجسر الوادي ووسط المدينة وطريق المستشفى، وجاري العمل على شفط المياه من طريق البحر الساحلي..

إغلاق ميناء العريش بسبب الظروف الجوية

ومن جهة أخرى، تواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحري لليوم الثاني، بسبب التقلبات الجوية غير المستقرة التي ضربت المحافظة، والتي استمرت حتى فجر اليوم.

وذكرت مصادر بميناء العريش البحري، أنه تم إغلاق الميناء أمس أمام حركة الصيد أو الأبحار، ومنع دخول صغار الصيادين إلى الميناء، بما فيهم الحاصلين على تراخيص.

وذكرت الهيئة العامة، في بيان، أنه سيتم افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال الجوية، وانتهاء الموجة الباردة وهدوء حركة الرياح.