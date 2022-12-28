وزير البترول: تنفيذ 5 مشروعات تكرير بـ3 محافظات خلال 2022

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه استمرارا للنجاحات اللافتة التي تحققت خلال الـ8 السنوات الماضية، تواصل الوزارة جهودها لزيادة الاستثمارات في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية مع إدارتها باستغلال اقتصادي أمثل يحقق الاستدامة وخفض التكاليف والانبعاثات، ما يحافظ على الاستقرار المحقق في مجال إمدادات الوقود بالسوق المحلية والممتد الآن لسنوات.

وأضاق الملا في بيان حصاد الوزارة لأعمال عام 2022، أن الوزارة قامت بالعديد من المشروعات الجديدة لدعم طاقات تكرير البترول وتلبية احتياجات السوق.

وشهد عام 2022، استمرار تنفيذ 5 مجمعات ومشروعات جديدة لتكرير وتصنيع البترول في الإسكندرية وأسيوط والسويس لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتغطية احتياجات السوق المحلية بتكلفة إجمالية تزيد على 8 مليارات دولار، وتشمل:

- استكمال توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الأوروبية Euro 5، والمشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار، ما يرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة إلى 160 ألف برميل يوميا، وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالإسكندرية في مايو 2022.

وكذلك مجمع انوبك لإنتاج السولار بأسيوط، ويهدف إلى إنشاء مجمع لتحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا وتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة «سولار- بنزين عالي الأوكتان- بوتاجاز»، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 2.9 مليار دولار، بالاضافة إلى توسعات مصفاة السويس لتصنيع البترول بهدف تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول إلى طاقة التغذية التصميمية التي تبلغ 1.75 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المنتجات البترولية عالية الجودة خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

وجرى إنشاء مجمع للتقطير الجوي بشركة أسيوط لتكرير البترول، وجار إنشاء مجمع تقطير خام في مصفاة أسيوط للتكرير بطاقة إنتاجية قدرها 5 ملايين طن سنويا، ومشروع استرجاع الغازات الملحق بها وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية «سولار وبنزين وبوتاجاز».

ويأتي ذلك بالإضافة لمشروع تقطير المتكثفات CDU، ومشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز VRU بمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس، إذ يجري إنشاء مشروع تقطير متكثفات بطاقة تغذية 1.2 مليون طن سنويا من المتكثفات، وذلك لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية «نافتا – سولار- كيروسين – بوتاجاز».

كما شهد عام 2022، زخما كبيرا في صناعة البتروكيماويات وفتح آفاق جديدة لمشروعات جديدة تضيف إلى القدرات الحالية لمصر في هذه الصناعة في إطار رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنميتها، واشتمل ذلك على تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية على النحو التالي:

- استمرار قطاع البترول في الترويج والتنفيذ لحزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير إنتاج محلي من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التي تدخل في العديد من المجالات لتقليل الاستيراد وتوفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولاري.

وتشمل مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها:

- مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بشركة تكنولوجيا الأخشاب «WOTEH ووتك» بمحافظة البحيرة، بهدف إنتاج 205 آلاف متر3 سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة اعتمادا على 245 ألف طن سنويا من قش الأرز المصري كمادة خام، ما يجعله من المشروعات التي تحقق مردودا بيئيا واقتصاديا كبيرا.

- مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط: بهدف إنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF اعتماداً على منتجي الميثانول واليوريا المنتجين بشركتي ايميثانكس وموبكو.

- مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات يهدف المشروع لإنشاء مجمع عملاق للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات مهمة يتزايد عليها الطلب محليا وعالميا للتصدير، وتماشيا مع خطة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية.

مشروعات جار الإعداد لها

وشهد العام إطلاق قطاع البترول مخطط للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة من خلال المشروعات المستهدف إقامتها، وتشمل:

- مجمع العلمين للبتروكيماويات، ومنطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه المجمع.

- مجمع لإنتاج السيليكون لسد الفجوة الاستيرادية من المنتج.

- مجمع لإنتاج كربونات الصوديوم «الصودا اش» الذي يلبي احتياج السوق المصرية من مادة مهمة تدخل في العديد من الصناعات.

- تخصيص أرض المشروعات وإعداد المخطط والمضي قدما في الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

المشروعات الخضراء

تشمل المشروعات الجديدة التي بدأ العمل على إقامتها؛ إنتاج الإيثانول الحيوي من المولاس في دمياط.

وتم البدء في دراسة إقامة عدد من المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروع البلاستيك القابل للتحلل ومشروع إنتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب.

وجرى بالتوازي مع المشروعات الجديدة تنفيذ مشروعات مهمة للإحلال والتطوير والتجديد في مشروعات البتروكيماويات القائمة وفي مقدمتها مشروعات تطوير وتجديد مصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية؛ إذ جرى الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد مصنع إنتاج مادة VCM لزيادة الطاقة 125% حيث أدى إلى رفع الطاقة التصميمية للمصنع إلى 125% وذلك لإنتاج 125 ألف طن سنويا من مادة VCM، باستثمارات 900 مليون جنيه.