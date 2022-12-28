«البترول» تكشف حصاد 2022.. مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف و53 كشفا جديدا

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حصاد الوزارة خلال العالم الحالي 2022، قائلا إنّه جرى تحقيق 53 كشفا جديدا للبترول والغاز بواقع 42 كشفا بتروليا و11 غازيا في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل، موضحا أنّ الوزارة كثّفت الأنشطة البترولية لزيادة معدلات الإنتاج في مواجهة التحديات العالمية، ونجحت في جذب استثمارات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز.

وأضاف الملا، في بيان حصاد وزارة البترول خلال 2022، أنّه في إطار مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية من خلال زيادة الإنتاج، شهد عام 2022، تنفيذ برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ويؤدي إلى تقليل كمية الاستيراد من البترول الخام وبعض المنتجات البترولية.

حصاد وزارة البترول في 2022

وأوضح البيان، أنّ الوزارة أعلنت في 26 ديسمبر 2022، طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية، والمزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG، والتي أطلقتها الوزارة مطلع 2021 في إطار تبنيها نهجا جديدا يستهدف تطوير جميع أنشطتها في مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف، من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية في طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعما لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار.

ولفت البيان، إلى أنّه في مطلع العام، جرى الإعلان عن نتائج مزايدتي البحث عن البترول والغاز اللتين تم طرحهما لهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، وشملت النتائج ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على عدد من الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 250 مليون دولار وإجمالي منح توقيع بنحو 24 مليون دولار لحفر 33 بئرا.

مزايدة عالمية محدودة للبحث عن الغاز

وأوضح البيان أنّه جرى إغلاق المزايدة العالمية المحدودة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG للبحث عن الغاز في منطقة شمال كينج مريوط البحرية، وإسنادها إلى شركة بي بي البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار.

وأكدت الوزارة في بيان الحصاد، توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وبحد أدني للاستثمارات نحو 515 مليون دولار، وبإجمالي منح توقيع غير مستردة نحو 69 مليون دولار بحفر 18 بئرا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة نحو 76 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات أكثر من 1.2 مليار دولار لحفر 87 بئرا، كما تم توقيع 13 عقدا لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.

وأشارت الوزارة إلى أنّها حققت كشفا جديدا للغاز الطبيعي في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط، والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية، ويُعد الكشف الجديد الجاري تقييمه وتأكيد احتياطياته حاليا، أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر، ما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما أكسون موبيل وشيفرون.

تكثيف أعمال البحث والاستكشاف

ولفت البيان إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، وجاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر أبار استكشافية.

وبلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 حوالي 5ر79 مليون طن بواقع حوالي 8ر27 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 6ر50 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 185 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و1000 برميل متكثفات يوميا، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات نحو 183 مليون دولار على النحو التالي.

- تنمية حقول شمال بشروش «شركة بتروبل/ إيني»، بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا، إضافة إلى 1000 برميل متكثفات/ يوم من خلال حفر بئرين بتكلفة استثمارية للمشروع حوالي 46 مليون دولار.

- مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة)، بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 25 مليون قدم مكعب يوميا من خلال حفر 3 آبار مع تصنيع وتركيب 3 منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسي بتكلفة استثمارية للمشروع نحو 87 مليون دولار.

- تنمية حقل حازم بشركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية، بهدف إنتاج كمية من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 55 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 7 ملايين دولار.

- توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية)، بهدف استرجاع 5 ملايين قدم مكعب يوميا من الغازات المُحترقة، عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك بتكلفة استثمارية للمشروع نحو 43 مليون دولار.