وزير البترول: تحويل 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال 2022

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، تعمل وزارة البترول جاهدة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد محطات الغاز الطبيعي المضغوط وكذا مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز على مستوى الجمهورية.

وأضاف الملا، في بيان حصاد أعمال الوزارة خلال 2022، أن الوزارة قامت بالعديد من الأعمال في هذا الإطار ومنها:

- تحويل 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام بزيادة 16% عن 2021 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2022 إلى 483 ألف سيارة.

ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات

- إنشاء 125 محطة تموين بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 862 محطة منذ بدء النشاط، ويمثل عدد المحطات التي تم إنشاؤها خلال عام 2022 نحو 19% من إجمالي عدد محطات الغاز المٌنشئة على مدار الـ 25 عاما السابقة، وارتفع المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات من 73 مليون متر مكعب عام 2021 إلى 93 مليون متر مكعب عام 2022 بزيادة 27%، وذلك في مؤشر إيجابي على تنامي الإقبال على تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات بدلا من البنزين والسولار.