كيفية كفالة يتيم في بيتك.. «التضامن» توضح الخطوات والشروط

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية قد وجَّه بإعداد مؤتمر لطرح قضايا الأيتام، لافتة إلى أنه جارٍ حاليا الإعداد له من خلال حصر أعدادهم والتى تقدر بنحو مليون و400 ألف ابن يتيم بما يشمل فاقد الأب أو الأم، أو كليهما.

ولفتت القباج وفق تقرير صادر عن التضامن، أنه يتم العمل على توفير أفضل سبل الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، كما يتم الاتجاه نحو لأمأسسة منظومة الرعاية.

خطوات وشروط كفالة طفل يتيم

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمي لها، أن هناك العديد من الخطوات والشروط لكفالة طفل يتيم تتمثل فيما يلي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المرفق هنا.

- إدخال بيانات الأم البديلة وتتمثل فيما يلي:

- الاسم الأول.

- الاسم الثاني.

- الاسم الثالث واللقب.

- الحالة الاجتماعية.

- الديانة.

- المرحلة التعليمية .

- المهنة .

- المحمول .

- البريد الإلكتروني.

- إدخال بيانات الجنسية للأم البديلة .

- إدخال بيانات السكن .

- إدخال بيانات الطفل مثل « نوع الطفل سواء ذكر أو أنثى أو الاثنين ، اختيار عمر الطفل» ، ثم الضغط على ارسال .

شروط كفالة طفل يتيم بالأسر البديلة

- تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين .

- تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة.

- تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

- يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية لـ« الأسر البديلة »الإعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.