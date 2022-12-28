جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمتابعة الأسواق التجارية ومخازن الأرز

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمراكز بنها وطوخ، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق، للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، مؤكدًا طرح السلع التي يجري ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

المرور على عدد من المخازن والمنافذ

شملت الجولة المرور على عدد من المخازن والمنافذ ومراكز تعبئة وتغليف الأرز الأبيض داخل مراكز مدينة بنها وطوخ، وبالأخص مخزن لتعبئة وتغليف الأرز والسكر والدقيق بعزبة أبو فرج التابعة لمركز ومدينة بنها، ومخازن أيضًا بطريق خط 12 بنطاق مدينتي بنها وطوخ، بالإضافة إلى المرور على أحد محلات بيع العطارة بمدينة بنها، بهدف التأكد من توافر سلعة الأرز السائب وجودتها ومطابقتا للمواصفات القانونية، وتمت متابعة أسعار الأرز للبيع للمواطنين بناءً على السعر المحدد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو أعلى سعر للأرز المعبأ 15 جنيهًا للكيلو الواحد و12 جنيهًا للأرز السائب.

حملات ضبط المخالفين

وأسفرت الحملة عن ضبط:

7060 كيس سكر مصرى وزن الكيس 850 جرامًا بإجمالي 6 أطنان تقريبًا.

5555 كيس سكر وزن الكيس 900 جرام بإجمالي 5 أطنان تقريبًا.

70 شيكارة أرز أبيض، وزن الشيكارة 25 كجم بإجمالي طن واحد و750 كجم.

30 باكتة أرز، وزن الباكتة 10 كجم بإجمالي 300 كجم أرز معبأ.

وجرى تحرير محاضر تلاعب بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.

حملات لضبط محتكري السلع الغذائية

كما كلف «الهجان» مديرية التموين، بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الإستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، علاوة على المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية واستقرار الأسواق من خلال غرف العمليات.

وخلال الجولة، التقى بعددٍ من المواطنين وحَرِص على الاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، إذ أشاد المواطنون بوفرة السلع الأساسية بالأسعار المُعلنة، مطالبين بالمتابعة المستمرة للأسواق والأسعار، وطمأن المواطنين بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مُثنياً على الجهد الكبير الذي تُبذله السلاسل التجارية من توفير كافة السلع بأنواعها وبأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط بعض التُجار محتكري السلع الغذائية بغرض زيادة أسعارها وذلك بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

وعلى هامش الجولة، وجه «الهجان»، رئيس مجلس مدينة بنها برفع 3 أكشاك بدون ترخيص ومتعدية على حرم الرياح التوفيقي بمنطقتي عزبة السوق والحرس الوطني، واستمرار وتكثيف الحملات للحفاظ على المظهر الحضاري.