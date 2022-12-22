محافظ القليوبية يتفقد مصنعا لتعبئة الأرز بالعبور.. ينتج 250 طنا في اليوم

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مصنع إنتاج الأرز في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وذلك بحضور مجدي نجاح، رئيس مدينة الخانكة.

المصنع يساهم في توفير مخزون استراتيجي

وتابع محافظ القليوبية سير العمل داخل مصنع الأرز بالمنطقة الصناعية في العبور، واستمع من أصحاب المصنع إلى أن المصنع يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية.

كما حرص المحافظ على التعرف على جودة منتج الأرز والكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين، ووجه أصحاب المصنع بالتركيز على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية في السوق بالمحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين.

يذكر أن مصنع إنتاج الأرز بالعبور مقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويقوم بضرب محصول شعير الأرز بطاقة استيعابية 250 طنا في اليوم الواحد لاستخراج من 50 إلى 60% أرز، ويوفر مخزون كافي من سلعة الأرز الاستراتيجية الهامة، كما يقوم بتوزيع الإنتاج نسبة 50% لوزارة التموين، و50% للسوق الحر، بخلاف وجود مصنعين لإنتاج البقوليات.

مستشفى العبور.. صرح طبي متكامل

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى العبور التخصصي، بتكلفة 320 مليون جنيه تقريبا، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية بالمستشفى، وبلغت نسبة التنفيذ 70%.

وصرح المحافظ بأن المستشفى عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية، يضاف إلى منظومة الصحة بمحافظة القليوبية، وترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، والدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أن المستشفى عبارة عن 6 مبانٍ مقامة على مساحة 17 ألف متر مربع، وسعة المستشفى 189 سرير إقامة داخلي و122 سريرا و47 سرير عناية مركزة و20 ماكينة غسيل كلوي، و20 حضانة أطفال مبتسري.

كما تضم غرف العمليات وقسم المناظير والمعامل المتكاملة وبنك الدم، بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي كافة التخصصات، والأسنان والعلاج الطبيعي، وقسم الطوارئ والإنعاش ومشتملاته، وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.

وخلال تفقد المحافظ للمستشفى، وجه القائمين عليها بسرعة إنجاز الأعمال وذلك لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة.