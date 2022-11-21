جامعة عين شمس تستضيف الفنان عمرو يوسف: للفن دور مهم في نهضة الشعوب

نظمت جامعة عين شمس، ندوة حوارية فنية مع الفنان عمرو يوسف من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر، وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس، لشئون التعليم والطلاب، إن للفن دور مهم في نهضة الشعوب، مبررا اختيار النجم عمرو يوسف للحوار مع طلاب الجامعة لأنه فنان عصامي بنى تاريخه الفني بشكل جاد ومحترم وصنع مكانته بدون إثارة الجدل جاعلاً فنه هو هدفه الأساسي.

«سعود»: الفن المصري استعاد مكانته

وأكد «عبدالفتاح»، أن الفن المصري استعاد في الآونة الأخيرة، ودوره الريادي كقوة ناعمة دبلوماسية مؤثرة داخلياً وخارجياً وأن نشر مثل هذه النماذج العصامية وما تقدمه من أعمال تؤثر على الرأي العام من خلال شريحة كبيرة وهي الشباب، مشيراً إلى أنشطة جامعة عين شمس من مسرح ودراما وكورال، وأن شباب الجامعات يملك من الموهبة والطموح ما يجعلهم في مصاف المحترفين.

ونوّه بالعرض المسرحي «صلة» والذي يعرض جماهيرياً على مسرح الطليعة ويحظى بنجاح كبير كذلك كورال روح الشرق والذي يحظى بشعبية كبيرة داخل وخارج الجامعة إلى جانب العديد من الكورالات والفرق بجامعة عين شمس.

«ربيع»: الفن له تأثير قوي على المجتمع يفوق المدرسة أو المنزل أو الجامعة

ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم ربيع، رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، أن الفن شكل من أشكال تنمية الوعي الإنساني، وله تأثير قوي على المجتمع وتؤثر السينما والتليفزيون في المشاهدين، هذا التأثير الذي قد يفوق تأثير المدرسة أو المنزل أو الجامعة وعليه فالفن هو الاحتفال بالحياة وهو أسلوب حياة بل وعمل مدى الحياة.

وأضاف «ربيع»، أن الفنان صاحب رسالة يحاول من خلال فنه تسليط الضوء على قضايا مجتمعه ومشكلاته والأمة.

الفنان عمرو يوسف يوجه نصائح مهمة للطلاب

وقال النجم عمرو يوسف، إن العمل الجاد هو من يتحدث عن صاحبه والوسامة ليست هي المعيار الأساسي لاختيار النجوم بل إن وسامته كانت عائق أمامه في بداية عمله الفني ولم تكن تسند إليه إلا أدوار الفتى الوسيم فقط وليس الأعمال التي تبرز موهبته.

وقدم الفنان عمرو يوسف نصيحة للشباب: «ألا تسمح بحصرك في دور معين سواء فنياً أو عملياً وإنما اجعل لنفسك شخصية مستقلة واضحة، وأعمل بجد واترك النجاح بيد الله سبحانه وتعالى».